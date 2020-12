Reggina, stasera l’arrivo di Baroni. Allenamento spostato a domani pomeriggio

Due taniche di benzina in più, recuperate all’ultimo momento e malgrado lo sciopero dei benzinai in corso. Marco Baroni è in viaggio, raggiungerà Reggio Calabria in auto, il suo arrivo è previsto per la tarda serata. Incontrerà il presidente Gallo e subito dopo firmerà il contratto che legherà alla Reggina, prevedibilmente fino a giugno con opzione per uno o addirittura due stagioni.

Intanto, il club ha spostato l’allenamento previsto per domattina al pomeriggio, in modo da permettere a Baroni di sistemare gli aspetti burocratici prima di diventare il nuovo allenatore amaranto.

Foto: Twitter Frosinone