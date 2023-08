Reggina, Saladini: “Il Consiglio di Stato mi darà ragione. Ho venduto perché vittima del sistema”. E su Ilari…

Nel corso dell’intervista tenutasi negli studi di Sportitalia, l’ex patron della Reggina, Felice Saladini dichiara: “Sono ancora protagonista della situazione in quanto mi sono voluto accollare tutta la trafila difensiva della Reggina. Il Consiglio di Stato mi darà ragione, perché ho rispettato una legge dello Stato. Se così non fosse sono disposto a proseguire in tutti i gradi di giudizio, persino dinanzi alle Corti europee. Sono vittima di questa situazione. Ho venduto perché sono stato messo in un angolo da questo sistema ed ero diventato un parafulmine. Vendere la Reggina era l’unica cosa che potessi fare, ma non mollo“.

Poi continua: “Sono un ottimista di natura, ma qui più che un ottimismo da imprenditore è un ottimismo che nasce sulla base delle leggi dello Stato. Ho sempre fatto e continuerò a fare il bene della mia terra“.

Alla domanda se ritiene Ilari una persona affidabile, Saladini si limita a rispondere: “Ho venduto ad un fondo inglese, è questo che ha indicato Ilari come beneficiario”.

FOTO: Instagram Saladini