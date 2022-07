Reggina, Saladini accoglie Inzaghi: “Adesso possiamo sognare. Inizia una nuova era”

Durante la conferenza di presentazione di Filippo Inzaghi, il patron della Reggina, Felice Saladini, ha accolto il nuovo tecnico sulla panchina amaranto: “Oggi é il giorno di Pippo Inzaghi, con lui siamo in corsa per sognare, un nuovo capitolo della nostra era. Volevo una società e un club composti da gente importante, seria e onesta e per adesso ce la stiamo facendo. Grazie a Pippo per essere qui. Voglio ringraziare i tifosi perché hanno dato prova della passione che esiste in questa città, sentiamo vicini i nostri tifosi. Bisogna andare avanti così per scrivere una nuova pagina della Reggina. Abbiamo voluto Inzaghi per tre anni perché dobbiamo costruire il nostro progetto. Volevamo un mister all’altezza dei nostri sogni. In Pippo ho notato questa voglia di sognare, ho visto l’ambizione di voler fare cose importanti. L’ingaggio di Inzaghi é stato un gioco di squadra, abbiamo messo davanti la Reggina e l’obiettivo di portare alla Reggina un grande allenatore”.

Foto: Facebook Saladini