Reggina, presentata un’istanza al Collegio di Garanzia dello Sport

La Reggina comunica di avere presentato in data odierna un’istanza al Collegio di Garanzia dello Sport – in qualità di Garante dell’effettivo funzionamento della Giustizia Sportiva – per la definizione di un cronoprogramma dei procedimenti disciplinari relativi alla stessa Società.

Questo per fare in modo che gli stessi procedimenti possano essere definiti prima della fine del Campionato di Serie B, in applicazione dei principi del giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati sportivi.

Foto: logo Reggina