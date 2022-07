Reggina, parla Taibi: “Con Stellone ci siamo, ma serve la firma”

Roberto Stellone sarà confermato sulla panchina della Reggina? Il direttore sportivo del club amaranto, Massimo Taibi, ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Citinow: “Per il ritiro parleremo con chi sarà l’allenatore. Con Stellone in linea di massima ci siamo, ma fino a quando non c’è nero su bianco bisogna aspettare. Questo è un gruppo da ringiovanire, abbiamo le idee chiare, ho illustrato tutto al Direttore generale Martino ed ora bisogna chiudere. Denis? Con il direttore abbiamo parlato più in generale, sui singoli ci soffermeremo in un secondo momento”.

Foto