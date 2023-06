Reggina, la risposta a ciarlatani, finti alleati e a qualche “nemico” in casa

L’omologa era l’unica cosa che contava per la Reggina. La notizia di stamattina è stata la logica conseguenza di quanto seminato dal club amaranto negli ultimi mesi. È stato un percorso difficile, ma alla fine conta solo il risultato. Una crociata contro l’informatissimo (…) giornalista del Nord che aveva preventivato esclusione dal campionato, mille punti di penalizzazione, mercato bloccato, baggianate varie e dintorni. Ora dovrebbe fare solo un pezzo per chiedere scusa a tutti quelli che hanno creduto alle sue favole, non lo farà. Contano i fatti, soltanto quelli. Una crociata contro quei presidenti che avrebbero voluto mascherare fallimenti sportivi personali con arrampicate improbabili. Una crociata contro qualche “nemico” in casa – li chiamano finti alleati – che non vedeva l’ora, giocando sui social, di assistere al tracollo dopo aver acceso il microfono ospitando l’informatissimo giornalista del Nord. A proposito: come si nota dallo striscione che pubblichiamo, a Brescia non erano certo caduti nel tranello degli alibi… Adesso alla Reggina non resta che completare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B: tutto il resto è aria fritta con contorno di goffe e buffe illazioni respinte al mittente. Una bella insalata intossicata e smontata dai fatti.

Foto: personale