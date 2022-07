Reggina, Inzaghi: “Vicini al completamento della squadra, la società sta facendo grandi sacrifici”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del del match contro la Salernitana valido per il 1° trofeo “Angelo Iervolino”, il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi e del mercato degli amaranto: “I ragazzi mi hanno veramente stupito, se pensiamo che è la nostra prima vera partita. Ho visto una squadra organizzata che ha avuto cuore e che ha fatto ottime cose, dando una grande risposta. Siamo ancora un cantiere aperto ma con questo spirito e questa voglia potremo toglierci grandi soddisfazioni. Siamo vicini al completamento della squadra, la società sta facendo grandissimi sacrifici. Si sta creando la giusta alchimia, siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto e questa cosa mi fa ben sperare. Adesso andremo a Genova a giocarcela”.

Foto: Inzaghi conferenza stampa di presentazione Reggina