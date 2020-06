Reggina in B, scatta la festa sui social: “The IncrediBles”

La Reggina (così come Monza e Vicenza) festeggia la promozione in Serie B. Il club calabrese, attraverso i propri canali social ha pubblicato un’immagine dal titolo: “The IncrediBles”. Il presidente Luca Gallo, invece, sul sito ufficiale ha rilasciato le seguenti parole: “Volevo essere io il primo a dare questa notizia ai tifosi della Reggina, alla città di Reggio Calabria. Come avevo predetto la Reggina il prossimo anno giocherà di sabato. La stagione 20/21 la giocherà in Serie B. La Reggina ha vinto il campionato di Serie C girone C. Questo dovevo, per questo sono felicissimo di comunicarlo. Chiudo dicendo: FORZA REGGINA, SEMPRE!”.

Foto: Facebook ufficiale Reggina