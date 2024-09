Reggina, in arrivo il portiere Lazar: tre ore fa l’indizio social

La Reggina pronta a tesserare Roman Lazar, portiere moldavo classe 2004. Il calciatore era stato tesserato dalle Dolomiti Bellunesi nel corso dell’estate, ma il suo futuro sarà in amaranto. E l’indizio è arrivato tre ore fa tramite il suo profilo Instagram. Infatti, Lazar ha cambiato la “bio”, sottolineando di essere “Football Player of @reggina_1914_official”. Portato in Italia dal Venezia, con la quale ha militato nelle formazioni Under 17 e Primavera 2, Lazar è poi passato all’Adriese in D. La scorsa stagione ha collezionato 34 presenze con la maglia del Fasano.

Foto: Logo Reggina