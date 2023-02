Reggina, il presidente Cardona: “Ma come si fa ad ammonire in modo così superficiale?”

La Reggina ha perso a Cittadella una partita che stava vincendo per 2-0 alla fine del primo tempo. I risultati negativi dell’ultimo periodo hanno appesantito la situazione in classifica, allontanando la squadra dalla zona promozione diretta in Serie B. Queste le considerazioni del presidente Marcello Cardona: “Oggi pomeriggio mi è venuto il mal di stomaco, ma come si fa ad ammonire in modo così superficiale? Dobbiamo stringerci con convinzione attorno alla squadra e farci rispettare nel modo corretto e giusto. Siamo amareggiati per le ammonizioni di Fabbian e Mayer, quest’ultimo sostituto dal mister. Non ho capito cosa sia successo nel primo tempo, la Reggina stava giocando una partita straordinaria, poi siamo rimasti in dieci e siamo stati pesantemente penalizzati”.

Foto: logo Reggina