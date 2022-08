Reggina, i convocati per la Sampdoria: fuori Obi e Santander, ci sono Majer e Gori

Il tecnico Filippo Inzaghi ha convocato 23 giocatori per la sfida tra Sampdoria e Reggina valevole per i 32-esimi di Coppa Italia. Presenti quasi tutti i neo acquisti, compresi Majer e Gori arrivati negli ultimi giorni, mentre sono assenti Obi e Santander non al meglio della condizione. Questo l’elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia

Difensori: Camporese, Cionek, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Situm

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Majer

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas

Foto: Logo Reggina