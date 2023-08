Reggina, i 5mila del Granillo tuonano: “Parlate di equa competizione, ma quando brucerete il prossimo faldone?”

I tifosi della Reggina si sono riuniti allo stadio Granillo per una manifestazione per esprimere il dissenso di tutta la città per la mancata iscrizione in B del club. Sono ben cinquemila i cuori amaranto che hanno risposto presente e stanno partecipando all’evento in corso. Durante la manifestazione, è apparso anche uno striscione in Curva Sud rivolto al presidente del Brescia, Massimo Cellino, attaccato in particolare per la questione dei faldoni bruciati: “Parlate di equa competizione, ma quando brucerete il prossimo faldone?”.

