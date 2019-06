Ora è anche ufficiale: Reggina, Guarna ha firmato un biennale

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Reggina ha comunicato l’ingaggio di Enrico Guarna. Il portiere ha firmato un biennale con la società calabrese, come già vi avevamo anticipato in esclusiva. “La Reggina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enrico Guarna. Il portiere calabrese si lega al club amaranto sottoscrivendo un biennale. Nato a Catanzaro l’11 agosto 1985, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Locri. Dopo aver esordito in Serie D con la maglia amaranto nella stagione 2001/02, è l’Ascoli ad acquisirne le prestazioni sportive dove disputa tre campionati con la formazione Primavera, salvo poi essere girato a Lanciano in prestito biennale (Serie C1). Tornato alla base, viene ceduto a titolo temporaneo all’Ancona dove colleziona 33 presenze conquistando la promozione in serie B attraverso i play off. L’Ascoli è deciso a puntare su di lui e per cinque stagione diventa il guardiano della porta bianconera in serie cadetta. A gennaio 2013 si trasferisce allo Spezia, ma l’avventura in terra ligure dura giusto sei mesi. Successivamente trova l’accordo col Bari che lo mette sotto contratto per i successivi tre anni. Terminata l’esperienza con il Bari, Guarna trova l’accordo con il Foggia dove conquista un’altra promozione in serie B. Il 14 agosto 2018, in comune accordo con la società, rescinde il contratto che lo legava ai rossoneri. Nel corso dell’ultima stagione Enrico Guarna difende la porta del Monza arrivando sino ai quarti di finale play-off e raggiungendo la finale di Coppa Italia Serie C”.

Foto Sito Ufficiale Reggina