Reggina-gruppo Lotito: le ore da seguire a Borsa chiusa

12/06/2026 | 23:50:36

Lunedì scorso vi abbiamo raccontato in esclusiva l’incontro romano tra Lotito e i suoi rappresentanti con i rappresentanti della Reggina. Una trattativa entrata nel vivo a sorpresa: chi ne aveva parlato prima si è addormentato e ha perso il momento cruciale, quello decisivo. È come aspettare la prima visione di quel film e poi non conoscere la programmazione. Il gruppo di Rizzetta (certificato dai fatti, dagli scambi di email e non dalle chiacchiere) è stato scavalcato nel corso dell’ultimo weekend. La fase di attesa, probabilmente eccessiva, sta producendo un altro tipo di svolta. Il weekend in arrivo potrebbe certificare la svolta, malgrado smentite di ogni tipo. E con il ritorno in pista di chi ha scoperto il summit di lunedì scorso. In situazioni di questi tipo è sempre utilizzare il condizionale fino a quando non ci sarà la fumata bianca, funziona così all’interno di trattative così delicate. Ma tutto quello è accaduto appartiene alla cronaca, le ore a Borsa chiusa andranno seguite con attenzione per una svolta che la gente di Reggio Calabria aspetta da diverso tempo.

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