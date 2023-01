Reggina, è arrivato Contini. Già domani in panchina

Nikita Contini è appena arrivato a Reggio Calabria. Confermato quanto vi avevamo anticipato, operazione in prestito dal Napoli. Ieri Contini ha giocato con la Sampdoria in Coppa Italia a Firenze, domani sarà in panchina contro la Spal.

Foto: profilo Twitter Sampdoria