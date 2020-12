Reggina-Cittadella slitta (forse) alle 21,30. La situazione

Dopo i casi di Covid-19 dei giorni scorsi, stamattina un tesserato del Cittadella si è svegliato con la febbre nel ritiro di Reggio Calabria. Ecco perché la partita non avrà inizio alle 14, ma si giocherà alle 21,30 se dal giro di tamponi non dovesse emergere un numero cospicuo di positivi. Quindi, qualsiasi situazione è rinviata al pomeriggio quando si avranno maggiori certezze. L’unica cosa sicura è che non si giocherà alle 14.

Foto: Logo Reggina