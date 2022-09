Reggina, c’è la firma di Hernani

Hernani alla Reggina: la grande sorpresa del 16 agosto si materializza. Il patron della Reggina lo aveva dichiarato questo pomeriggio: “Faremo di tutto per averlo a disposizione”. Nelle ore successive alle dichiarazioni di Felice Saladini, il calciatore brasiliano ha raggiunto Milano per definire gli ultimi accordi con il club amaranto. Accordi che sono arrivati, tant’è che è arrivata al firma del calciatore Hernani sul contratto che lo legherà alla Reggina. Il calciatore, di proprietà del Parma, si trasferirà alla Reggina in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Foto: Hernani Instagram