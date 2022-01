Con le due nuove positività rilevate questo pomeriggio, sale a venti il numero dei contagiati in casa Reggina: “Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid 19 tra i componenti del gruppo squadra. Entrambi i casi in questione fanno riferimento ai tamponi molecolari effettuati il 30 dicembre, per un totale di venti positivi”