Reggiana, Spanò abbandona il calcio a 26 anni: ha vinto una borsa di studio all’estero

Alessandro Spanò, 26enne capitano della Reggiana ha comunicato stamane il suo addio al calcio. Dopo lo storico ritorno in Serie B dei granata, la bandiera degli emiliani ha deciso di abbandonare il mondo del pallone e di dedicarsi esclusivamente allo studio. In una conferenza stampa particolare, Spanò ha dichiarato: “La finale playoff con il Bari è stata la mia ultima. Il mio destino è compiuto, ora voglio studiare“. La decisione del ragazzo nasce dal conseguimento di una borsa di studio che lo porterà in giro per il mondo. Le sue prossime destinazioni sono Londra, San Francisco e Shangai.

Foto: IlRestodelCarlino