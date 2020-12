Reggiana-Reggina: le formazioni ufficiali

La Serie B non si ferma nelle festività Natalizie e oggi scende in campo. La sfida del lunch match vede di fronte Reggiana e Reggina al Mapei Stadium. Entrambe le squadre cercano un successo per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Queste le formazioni ufficiali:

Reggiana (3-5-2): Cerofolini; Gyamfi, Costa, Martinelli; Kirwan, Varone, Radrezza, Muratore, Cambiaghi; Mazzocchi, Kargbo. Allenatore: Massimiliano Alvini

Reggina (4-2-3-1): Guarna; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas. Allenatore: Marco Baroni

Foto: Sito Sassuolo