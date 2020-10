Reggiana, 6 positivi al Covid tra calciatori e staff. Il comunicato

AC Reggiana informa che in seguito agli esami effettuati in data 18/10 e agli accertamenti svolti nella mattinata di oggi sei componenti del gruppo squadra – tre calciatori e tre uomini dello staff tecnico – sono risultati positivi al Covid-19. I tesserati stanno bene e sono tutti asintomatici. Continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello staff sanitario granata. In seguito ai casi di positività, la parte restante del gruppo squadra è stata sottoposta a ulteriori controlli che hanno avuto tutti un esito negativo.