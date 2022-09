Regalo di compleanno amaro per Thomas Muller: mentre era in campo, i ladri gli svaligiavano la casa

Serata agro dolce per Thomas Muller, bandiera del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Se in campo il tedesco ha festeggiato la bella vittoria sul Barcellona del grande ex Lewandowski, il giocaotre ha avuto un regalo di compleanno amaro.

Il tedesco, che ieri ha festeggiato 33 anni, dopo la gara con i catalani, è tornato a casa e ha trovato una brutta sorpresa. La villa di Thomas Muller è stata svaligiata da alcuni malviventi mentre il giocatore era impegnato all’Allianz Arena per giocare la partita Bayern Monaco-Barcellona. La polizia ha reso noto che in una villa di Otterfing, paesino a Sud di Monaco di Baviera, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti preziosi, per un valore stimato intorno ai 500mila euro. Non è stata resa nota l’identità del proprietario ma secondo Bild si tratterebbe proprio del giocatore tedesco.

Foto: twitter Bayern