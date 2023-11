Reece James in ospedale in visita a un tifoso colpito da un infarto: “La vita è un dono meraviglioso. Siate gentili e mostrate sempre amore”

Bel gesto da parte di Reece James. Il laterale del Chelsea ha fatto visita ad un tifoso che durante la gara con il Manchester City, la scorsa domenica, aveva riscontrato un arresto cardiaco sugli spalti. La notizia aveva fatto il giro del mondo, con l’uomo in questione che è stato clinicamente “deceduto” negli spalti per circa 20 minuti. Per fortuna il tutto è volto per il meglio come confermato dallo stesso calciatore inglese. “Ho fatto visita questa sera ad un tifoso del Chelsea che ha subito un attacco di cuore durante la nostra partita contro il Manchester City. Cioè, è stato morto per 20 minuti! Per fortuna i medici sono stati in grado di salvargli la vita. È un uomo forte e con una grandissima famiglia. Sono davvero contento che si sia ripreso e che stia bene. La vita è un dono prezioso. Tutto può capitare in qualsiasi momento, quindi godetevi ogni singolo attimo. Siate gentili e mostrate sempre amore”.

Foto: Instagram personale