Redknapp: “Lukaku dall’Italia è tornato più forte. Ora gli serve un po’ di amore”

Harry Redknapp, uno dei decani del calcio inglese, ha parlato a Il Sun in merito del ritorno di Lukaku al Chelsea.

Queste le sue parole: “Nel calcio l’amore fa miracoli e non solo nel calcio, chissà a cosa potrebbe portare, perchè sono sicuro che è il modo migliore di ottenere il meglio da Lukaku. E se hai un Lukaku carico e in fiducia a guidare il tuo attacco, non c’è limite a quello che puoi ottenere. Credo che sia tornato in Premier League come un calciatore più completo dopo il suo periodo in Italia e lo vedremo quando il Chelsea affronterà l’Arsenal. Ha imparato di più riguardo il gioco, è migliorato nel tenere palla e probabilmente capisce quello che gli ruota attorno meglio, dopo aver fatto grandi cose anche con il Belgio. Perchè Lukaku in Italia ha fatto così bene? Perchè è stato amato e coccolato, è stato al centro del progetto, è stato devastante. Ecco, se Tuchel lo riuscirà ad usare come Conte si ritroverebbe un’arma devastante tra le mani”.

Foto: Twitter Chelsea