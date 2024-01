RedBird, il fondo di Gerry Cardinale cede il Tolosa? Il club smentisce

RedBird, il fondo di investimento del proprietario del Milan Gerry Cardinale, avrebbe perfezionato la vendita del Tolosa ad un altro fondo di investimento, la Otro Capital, il quale è stato in passato collaboratore proprio del fondo RedBird. Questo è quanto riportato dall’Epique sulla prima pagina di oggi. È arrivata però tempestiva la risposta del Tolosa, negando qualsiasi trattativa per la vendita del club militante in Ligue 1: “Il Toulouse FC smentisce categoricamente le informazioni recentemente pubblicate su diversi media e sui social network, che annunciano una vendita ufficiale del club. Queste voci sono del tutto infondate e prive di ogni fondamento e verità. La dirigenza, lo staff tecnico e tutti i dipendenti sono concentrati sulle ambizioni e le entusiasmanti sfide che attendono il club per il resto della stagione”.

Foto: Twitter Gerry Cardinale