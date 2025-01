Red Bull nuovo sponsor dell’Atletico: stipulato un accordo di tre anni

L’Atletico Madrid ha ufficializzato un accordo commerciale con Red Bull. Quest’ultimo giunge in un momento in cui il club sta cercando di consolidare la propria struttura finanziaria per aumentare ancor di più il proprio impatto internazionale e ridurre ulteriormente il gap con Barcellona e Real Madrid. Quello appena stipulato, diviene la prima collaborazione commerciale di un club spagnolo con la nota azienda austriaca. Lo sponsor principale del club continuerà ad essere Riyadh Air , che contribuisce con 40 milioni di euro all’anno e dà il nome allo stadio Metropolitano, ma l’introduzione di Red Bull rappresenta un ulteriore notevole impulso economico per la società madrilena.

Foto: sito Atletico Madrid