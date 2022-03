Recupero lampo per Neuer: il portiere del Bayern prepara i guanti per il Salisburgo

Sono trascorsi soli 26 giorni dall’intervento che Manuel Neuer ha effettuato al menisco del ginocchio destro. Operato dal dottor Christian Fink a Innsbruck, il numero uno del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca è già tornato a disposizione di Julian Nagelsmann. Il portiere è sceso in campo per tutta la durata dell’allenamento odierno partecipando anche alla parte dedicata ai tiri in porta disimpegnandosi al meglio. È quanto riporta Sport Bild, che ritiene che il capitano dei bavaresi possa non giocare la partita di domani contro il Bayer Leverkusen per tornare regolarmente tra i pali nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Salisburgo.

Foto: Twitter Bayern Monaco