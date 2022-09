Record su record per Haaland: è l’unico nella storia ad aver segnato in ognuna delle prime 4 trasferte di Premier

Erling Haaland è sempre più protagonista con il Manchester City. E con il gol siglato nel lunch-match contro il Wolverhampton il centravanti norvegese si è preso un altro record in Premier League. Infatti, Haaland è il primo calciatore della storia della Premier League ad aver segnato in ognuna della prime quattro trasferte di campionato. Le vittime del centravanti dei Citizens sono state: West Ham, Newcastle, Aston Villa e, come detto precedentemente, il Wolverhampton.

Foto: Manchester City Instagram