Da quanto riferito da dal quotidiano portoghese Record, Cristiano Ronaldo ha avuto un’accesa discussione con il tecnico Fernando Santos. Già nei giorni precedenti era uscita una notizia sul rapporto non idilliaco tra i due. Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare il ritiro del Portogallo in Qatar dopo che ha saputo che non sarebbe partito titolare.

Foto: Instagram Ronaldo