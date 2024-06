Record per Arda Guler: è il più giovane a segnare in una fase finale di un Europeo. Superato il primato di Cristiano Ronaldo

In una serata di record per Cristiano Ronaldo, come longevità, sesto europeo giocato in carriera, arriva però un record che gli viene strappato. Lo fa il giovane talento della Turchia, Arda Guler, autore di un gol fenomenale nella gara contro la Georgia. Una rete, questa, che vale anche un record per il talento, classe 2005, del Real Madrid. Grazie a questo gol, infatti, Guler è diventato il più giovane di sempre a segnare in un Europeo al proprio debutto, all’età di 19 anni e 114 giorni, superando Cristiano Ronaldo. Un ulteriore riconoscimento per un calciatore destinato a diventare tra le più luccicanti stelle d’Europa.

Foto: twitter Euro 2024