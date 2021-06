Record di Bellingham già battuto, adesso il più giovane ad aver disputato un Europeo è Kozlowski

In Spagna-Polonia di questa sera si è battuto un nuovo record. che era stato stabilito proprio in questo Europeo. Jude Bellingham aveva stabilito la presenza più giovane in questa competizione esordendo con la sua Inghilterra contro la Croazia all’età di 17 anni e 349 giorni. Questo record è stato battuto oggi quando è entrato Kacper Kozlowski all’età di 17 anni e 246 giorni.

17 – Kacper Kozlowski (17 years and 246 days) has become the youngest ever player to make an appearance at the European Championships, overtaking Jude Bellingham’s record (17y 349d) set for England six days ago. Fleeting. #EURO2020 #POL

— OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021