Record Argentina: è la seconda squadra nella storia a vincere il Mondiale perdendo la prima partita

L’Argentina di Lionel Messi è entrata nella storia. Con la vittoria del Mondiale in Qatar, l’Albiceleste diventa la seconda squadra ad aver vinto la Coppa del Mondo pur perdendo il primo match della competizione. La prima gara della squadra biancoceleste, contro l’Arabia Saudita, ha visto l’Argentina perdere la partita per 2-1, condizionando il Mondiale sin dalla primo match. Nonostante ciò, la squadra guidata da Scaloni ha vinto il trofeo, come accadde alla Spagna nel 2010, quando vinse il Mondiale contro l’Olanda, perdendo però la prima gara del trofeo contro la Svizzera per 1-0. Spagna e Argentina sono le uniche due Nazionali ad aver vinto il Mondiale senza essere riuscite a vincere la prima partita della Coppa del Mondo.

Foto: Twitter Juventus