Recoba: “Quell’Inter era fortissima. Avremmo meritato di vincere di più”

Alvaro Recoba, ex attaccante uruguayano dell’Inter, ora allenatore, ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro ai microfoni di UEFA TV.

Queste le sue parole: “L’Inter era l’Inter. Era una squadra davvero internazionale, c’erano tanti calciatori stranieri con cui ho avuto la fortuna di giocare: Ronaldo, Vieri, Crespo, Ibrahimovic, Roberto Baggio. C’era pressione: il calcio italiano era il più difficile, il più tattico, quello dove avevi meno libertà per giocare. Considerato il numero di grandi giocatori che avevamo, avremmo meritato di vincere di più. Nel calcio avere grandi giocatori non ti garantisce la vittoria, ed è quello che è successo a noi. Il presidente aveva una passione per i grandi calciatori, e spesso ne comprava nella stessa posizione. Oggi ho l’orgoglio e il piacere di essere qui, a 47 anni, e ripensare che ho giocato con molti dei migliori attaccanti del mondo”

Foto: twitter Nacional Montevideo