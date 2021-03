Recoba elogia Sanchez: “E’ sempre decisivo e sa adeguarsi alle situazioni”

Intervistato da TNT Sports Chile, Alvaro Recoba ha parlato di Alexis Sanchez e del suo ruolo da protagonista nell’Inter di Conte.

Queste le sue parole: “Alexis è un giocatore di classe, di elite. Sa adattarsi in qualsiasi posizione e rendersi utile. La sua qualità gli consente di giocare su tutto il fronte dell’attacco, sa come adeguarsi alle esigenze di squadra. È chiaro e normale che vorrebbe giocare di più, ma se vai a vedere lui è stato impiegato anche più di tanti altri ed è risultato spesso decisivo con gol, ma soprattutto con assist e passaggi chiave. Secondo me, l’impatto di Alexis nel mondo Inter è stato davvero molto positivo. Critiche? Quelle ci stanno, non puoi farci nulla. Ma ciò che vedo è che, ogni qual volta è stato chiamato in campo, lui ha risposto sempre presente”.

Foto: Dario La Repubblica