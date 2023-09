Rebrov: “Perché si parla di Italia in crisi? Grazie San Siro per l’accoglienza”

Sergej Rebrov, CT dell’Ucraina, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa con l’Italia.

Queste le sue parole: “Gli italiani non ci hanno sorpreso, sono contento che i miei ragazzi hanno segnato. E’ difficile giocare due giorni dopo la gara contro l’Inghilterra e oggi l’Italia ha giocato una partita molto intensa, noi a volte non riuscivamo a seguire il loro ritmo”.

Sull’accoglienza di San Siro: “Anche oggi e durante la partita in Inghilterra il sostegno era molto forte. Ho sentito anche il sostegno degli italiani che ci hanno applaudito durante l’inno e siamo grati a loro. Siamo contenti di aver giocato qui e del fatto che l’Italia ci abbia accolto così bene”.

Sul gruppo: “Le possibilità ci sono anche quando non ci sono… Il nostro è un gruppo molto difficile, queste due gare erano fondamentali per noi e credo che guardando i punti abbiamo ancora qualche possibilità. Ci prepareremo per le prossime partite, sono sicuro avremo ancora qualche possibilità”.

Cosa è mancato: “Un gol. Però come ho già detto è molto difficile giocare due giorni dopo la sfida contro l’Inghilterra. I miei ragazzi si sono spesi tantissimo durante la sfida contro l’Inghilterra e non capisco perché si dica che l’Italia è in crisi. Ha disputato una grande partita. Noi nel secondo tempo abbiamo cercato di creare dei momenti per riequilibrare il match, ma abbiamo commesso anche degli errori e ne ho parlato coi ragazzi nel secondo tempo”.

Foto: twitter Federazione ucraina