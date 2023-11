Rebrov (ct Ucraina): “Per me era rigore. Ma non sta a noi decidere, c’è il Var”

Intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l’Italia, il commissario tecnico della Nazionale ucraina, Serhiy Rebrov, ha così commentato l’episodio sul finale tra Cristante e Mudryk: “Per me c’era, però che il VAR e non siamo noi a decidere. L’arbitro sul campo non è stato chiamato a verificare ciò che è successo. Per me era rigore, ma c’è il VAR che non ha ritenuto opportuno richiamare l’arbitro davanti al display”.

Foto: Twitter Ucraina