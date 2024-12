Rebic: “Un punto importante. Quinto gol contro la Juve? Mi piace segnare contro squadre forti”

Ante Rebic, attaccante del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Il gol? Per me non significa tanto, ma per la squadra sì. Abbiamo fatto una buona partita, che abbiamo preparato bene. Soddisfatti del punto, andiamo avanti”.

E’ cambiato qualcosa con Giampaolo? “Non è cambiato niente di particolare, siamo tutti concentrati sul lavoro. Il mister è chiaro in quello che vuole”.

Segni sempre contro la Juve (quinto gol)? “Mi piace giocare contro le squadre forti, così posso ancora dimostrare qualcosa”.

Un pensiero per Bove? “Spero che il ragazzo starà bene e recupererà il prima possibile. Siamo tutti con lui”.

