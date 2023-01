Ante Rebic si è allenato con il resto del gruppo nel ritiro del Milan in Arabia Saudita. E’ il secondo giorno di fila che l’attaccante croato si è allenato in gruppo ed è ufficialmente recuperato quindi dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Rebic vede così la convocazione per la partita di Supercoppa contro l’Inter di questo mercoledì.