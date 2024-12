Rebic risponde a Cambiaso e riprende la Juve al 93′. E’ 1-1 a Lecce

Terminata la gara tra Lecce e Juventus. Finisce 1-1 la sfida. Il Lecce recupera la Juve e si porta a casa un pareggio nei minuti di recupero.

Dopo pochi minuti, chance clamorosa per Thuram. Lo juventino da solo davanti ala porta liscia e spreca una grossa occasione. Al 16′ palo clamoroso di Conceicao. Su contropiede della Juventus, sinistro strepitoso del portoghese che colpisce il palo. Juve che passa anche in vantaggio con Weah, ma l’americano era in netto fuorigioco e il VAR ha annullato giustamente. Juve che ha reclamato anche un calcio di rigore per un fallo di mano in area, ma l’intervento del difensore salentino era involontario.

Termina 0-0 il primo tempo a Lecce.

Nella ripresa parte meglio il Lecce che spaventa la Juve in un paio di occasioni. Prima Rafia sfrutta in errore di Gatti per involarsi verso Perin, Locatelli però lo ferma con un gande intervento. Dal corner che ne segue, colpo di testa di Krstovic, bravo Perin a salvare. Sale il Lecce, Perin costretto a intervenire almeno in 4 occasioni dal 51′ al 57′, sulle conclusioni di Dorgu, Kristovic e Rafia.

Juve che soffre, Motta si gioca un paio di cambi, fuori Gatti e Thuram, dentro Rouhi e Fagioli, con Cambiaso che viene avanzato. E la mossa è vincente. Al 68′, proprio Cambiaso calcia da fuori, una deviazione lo favorisce e spiazza Falcone per il vantaggio della Juventus a Lecce. Juve che ci prova anche con Koopmeiners da fuori, para Falcone.

Risponde il Lecce al 76′. Grande azione di Gallo, cross in mezzo dove Krstovic tira, ma para ancora Perin. In casa Juve, esordio anche per Pugno, attaccante della Primavera, al posto Conceicao. Diego Pugno, classe 2006 fa il suo esordio in massima serie. Assalto del Lecce nel finale, Juve in trincea a difendere l’1-0. Rebic di testa al 91′ impegna Perin che fa una parata clamorosa su un colpo di testa. Ma al 93′ arriva il pareggio dei salentini. Perde palla Cambiaso, Krstovic si invola in porta, salta Locatelli, mette in mezzo per Rebic che pareggia per l’1-1 finale. Termina in parità la gara. La Juve è a -6 dal Napoli, al sesto posto.

Foto: sito Lecce