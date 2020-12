Rebic non si sblocca, Leao non segna. L’infortunio a Ibra è un sos per il Milan

Il nuovo infortunio a Ibrahimovic andrà valutato nei prossimi giorni, il Milan lo farà tra dieci e cercherà di capire i margini per un recupero. Non ci si può sbilanciare, il polpaccio è una cosa seria, soprattutto c’è già stato un precedente che ha tenuto Ibra fuori per oltre un mese. Quindi, la precauzione sarà d’obbligo, a maggior ragione con un clima rigido come quello di questi giorni. Ma si tratta di un sos importante perché se l’assenza dovesse procrastinarsi, sarebbe fondamentale tornare sul mercato per un attaccante. E forse, aggiungiamo noi, sarebbe importante tornarci lo stesso perché Rebic non segna, Leao nasce prima punta ma fa l’esterno e fin qui ha deluso. Ibra è un fenomeno, ma a 39 anni suonati è normale che possa avere qualche problema in più. La ricerca del difensore centrale (Kabak e/o Simakan, Lovato valutato per il futuro) è fondamentale, quella relativa a una nuova punta centrale -dopo l’ennesimo ko di Ibra – comincia ad avere la stessa urgenza.

Foto: canali ufficiali Milan