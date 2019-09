Rebic-Milan, Andrè Silva-Eintracht. E il ds del club tedesco: “Avremo un giocatore…”

Ante Rebic al Milan. E André Silva che ha accettato l’Eintracht Francoforte. Più o meno simile la valutazione dai 25 milioni in su. Il Milan ha scelto un attaccante esterno di sicura qualità dopo aver memorizzato che per Correa non ci sarebbe più nulla da fare. Fredi Bobic, direttore sportivo dell’Eintracht aveva parlato prima della gara della sua squadra contro il Fortuna Dusseldorf: “Rebic non vuole scendere in campo su sua richiesta. Avremo anche un giocatore, alla fine non sarà un brutto affare per noi”. André Silva logica conseguenza di uno scambio ormai in dirittura.

Foto: Zimbio