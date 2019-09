Rebic in sede Milan per la firma. André Silva-Eintracht, tutto ok

Ante Rebic è entrato pochi minuti fa nella sede del Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. L’attaccante croato sarà quindi il rinforzo in attacco per Giampaolo. Tutto ok anche per il trasferimento di André Silva all’Eintracht Francoforte, anche lui pronto a mettere il nero su bianco con il club tedesco. Scambio confermato tra Milan ed Eintracht.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht