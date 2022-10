Rebic: “Il loro stadio non è caldo come quello di Spalato. Il campo sarà perfetto, il Maksimir un po’ meno”

Dopo Pioli, ai microfoni di Milan TV ha parlato anche Rebic in vista della delicata sfida di Champions League in casa della Dinamo Zagabria: “È un grande avversario, come ha fatto vedere nella prima partita. Abbiamo analizzato bene il nostro avversario, sappiamo i loro punti deboli. Spero che prenderemo i tre punti facendo un passo avanti verso il nostro obiettivo. È molto importante raggiungere gli ottavi perché questo lavoro che stiamo facendo negli ultimi tre anni ci ha portato a raggiungere la fase a gironi, ora vogliamo fare un altro passo in avanti e qualificarci per gli ottavi di finale. Il Maksimir non è così caldo come quello di Spalato, ma è bello tornare in Croazia. Il campo sarà sicuramente perfetto, stadio un po’ meno, ma andiamo là a fare il massimo”.

Foto: instagram Rebic