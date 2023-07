Rebic atterra a Istanbul: “Felice di essere qui, indosserò la maglia numero 7”

Ante Rebic è atterrato a Istanbul dove sarà un nuovo giocatore del Besiktas. L’ormai ex calciatore rossonero è stato accolto al suo arrivo in aeroporto da diverse centinaia di tifosi e cori, rilasciando poi le seguenti dichiarazioni: “Sono felice di essere qui. Voglio incontrare i miei compagni e l’allenatore il prima possibile. Indosserò la maglia numero 7. Ho parlato con Vida prima di venire qui”.

Foto: Gokmen Ozcan per VOLE