Rebecca Corsi: “Fazzini? Se parte, non cercheremo il sostituto perché lo abbiamo già in casa”

Rebecca Corsi, figlia di Fabrizio, presidente dell’Empoli, ha parlato così ai microfoni di ilovepalermocalcio.com:

Su Davis Vasquez:“L’interesse del Palermo del quale si parla non si è ancora palesato. La nostra volontà è di finire la stagione con lui, considerato che rappresenta il nostro titolare. Il ragazzo ha ancora bisogno di lavorare e di crescere e la nostra idea è di proseguire con lui. Poi nel mercato non si sa mai”.

Brunori è un nome per sostituire Pellegri? “Il calciomercato è seguito in prima persona dal nostro direttore, ma quello di Brunori non è un nome che abbiamo in testa”.

Su Fazzini: “Vedremo cosa avverrà in questo mese di mercato e dove arriverà questo interesse nei confronti di Fazzini. Qualora dovesse partire non cercheremo il sostituto, perché riteniamo di averlo già in casa. Otto milioni di euro per il cartellino? A mio avviso Fazzini può valere qualcosa in più di questa cifra”.

Foto: Instagram Fazzini