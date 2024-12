Rebecca Corsi: “E’ stato un grande anno. Mercato? Arriveranno due elementi”

Rebecca Corsi, dirigente dell‘Empoli, ha parlato a La Nazione dell’annata dei toscani.

Queste le sue parole: “E’ stato un grande anno. La gara contro la Roma, la salvezza arrivata all’ultimo, la festa allo stadio sono emozioni indimenticabili che restano e resteranno. Siamo poi ripartiti al meglio con un nuovo direttore sportivo e un nuovo mister, la prima parte di stagione è stata certamente positiva ma non dobbiamo e non possiamo accontentarci. Purtroppo, il finale non rende merito per quello che è stato il nostro 2024″.

Dal mercato di gennaio cosa dovremo aspettarci? “Con il direttore e il mister abbiamo le idee chiare, arriveranno due elementi per integrare un gruppo che ad oggi ha fatto benissimo, andando anche oltre alle tante difficoltà vissute”.

Dovesse chiedere qualcosa al 2025 sia dal punto di vista sportivo che personale, cosa chiederebbe?

“Sportivamente è chiaro che penso alla salvezza e riuscire finalmente a partire con i lavori per dare all’Empoli e a Empoli uno stadio moderno e all’avanguardia. Per me e per la mia famiglia di star bene, vivere tanti bei momenti insieme e alla mia piccola Blu di godersi ogni attimo e vederla sempre felice”.

