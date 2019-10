Real, Zidane è al bivio: a Istanbul serve solo vincere

Momento difficile in casa Real Madrid per Zinedine Zidane. I blancos, sconfitti sabato a Maiorca, hanno perso la vetta della classifica della Liga, sopravanzati da un Barcellona corsaro sul campo dell’Eibar. Un sorpasso che consentirà ai blaugrana di mantenere dietro i rivali di sempre almeno per 15 giorni, visto il rinvio del Clasico previsto originariamente per sabato prossimo e rinviato per i disordini in Catalogna. In tale contesto, acquisisce un’importanza capitale la sfida di Champions League in casa del Galatasaray. Benzema e compagni, dopo due sfide, occupano infatti l’ultimo posto del girone A, con Psg a 6 punti, Brugge a 2 e giallorossi a quota uno insieme al Madrid. Una mancata vittoria in Turchia, quindi, potrebbe clamorosamente mettere a rischio eliminazione il Real e gettare ombre importanti sulla panchina di Zidane. E secondo la stampa iberica, Florentino Perez starebbe già pensando a un ritorno di Mourinho. Zizou è avvisato…

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid