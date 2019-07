Real Sociedad, ufficiale l’arrivo di Odegaard in prestito dal Real Madrid

Martin Odegaard è ufficialmente un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il centrocampista norvegese classe ’98 arriva nel club basco in prestito dal Real Madrid. A rendere nota la notizia è la stessa Real, mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad have reached an agreement with @realmadriden over the transfer of @martinio98. The player will join the club on a one-year loan. #OngiEtorriOdegaard #AurreraReala #RealSociedad 💙⚪⬇ pic.twitter.com/4zF2hAvRH3

