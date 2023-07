Real Sociedad, tegola David Silva: lesione del legamento crociato anteriore

Tegola per la Real Sociedad: lesione al crociato anteriore per David Silva. Come riportano i canali ufficiali del club basco, il fantasista spagnolo oggi ha dovuto interrompere l’allenamento per un problema al ginocchio sinistro. I primi esami a cui si è sottoposto il calciatore 37enne hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. David Silva – aggiunge il sito della Real – durante la prossima settimana sarà visitato da uno specialista per comprendere l’entità precisa del suo infortunio. Si teme un lungo stop per l’ex Manchester City.

Foto: Twitter Real Sociedad