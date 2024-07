Real Sociedad, Sergio Gomez a un passo

Non sarà Sergio Gomez il successore di Leonardo Spinazzola alla Roma. L’esterno mancino, come riportato da Relevo nei giorni scorsi, era un obiettivo del nuovo direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi. Ma oggi, sempre secondo quanto riportato da Relevo, sarà la Real Sociedad a firmare il giocatore nelle prossime ore. Accordo raggiunto fra gli spagnoli e la squadra di Pep Guardiola per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro (oltre ad un 15% sulla futura rivendita).

Foto: Instagram Sergio Gomez